Alam Ganjar Main Bola Bareng Alumni SMA Top Gun di Jaksel

JAKARTA - Muhammad Zinedine Alam Ganjar bermain bola di kegiatan yang digelar oleh Alimni SMA Top Gun di Triboon, Jeruk Purut, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Minggu (28/1/2024) pagi tadi. Tampak keseruan dari putra calon presiden (capres) yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo tersebut.

Berdasarkan pantauan, tampak bagaimana serunya Alam Ganjar mengikuti mini soccer tersebut bersama puluhan Alumni SMA Top GUN di lapangan futsal Triboon. Alam Ganjar tempak mengenakan kaos berwarna merah dan lawannya yang juga sama-sama dari Alumni SMA Top GUN itu berwaarna putih.

Keseruan, kehangatan, hingga canda tawa pun mewarnai kegiatan mini soccer tersebut. Adapun saat Alam Ganjar tiba, puluhan Alumni SMA Top GUN pun tampak menyambutnya dengan kehangatan.

"Enak banget tadi main bola sama teman-teman Alumni SMA Top Gun," kata Alam Ganjar usai bermain mini soccer, Minggu (28/1/2024).

Selain kegiatan mini soccer, Alumni SMA Top GUN juga menggelar talkshow di lokasi yang sama. Dalam talkshow itu, diundang sejumlah tokoh, mulai dari Sofyan Wanandi, Franz Magnis-Suseno, hingga Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andika Perkasa.

(Angkasa Yudhistira)