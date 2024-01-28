Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pelajar Dibacok OTK Usai Pulang Main Futsal di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |15:06 WIB
Pelajar Dibacok OTK Usai Pulang Main Futsal di Bogor
Ilustrasi (Foto : Reuters)
BOGOR - Seorang pelajar berinisial WK (17), mengalami luka bacokan senjata tajam oleh sekelompok orang tidak di kenal di wilayah Rancabungur, Kabupaten Bogor. Kasus ini, sudah ditangani polisi untuk penyelidikan lebih lanjut.

Kapolsek Rancabungur Ipda Aziz mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat 26 Januari 2024 malam. Awalnya, korban bersama dua rekannya DA (17) dan A (17) pulang dari tempat futsal.

"Saat melewati Jalan Raya Rancabungur mereka dicegat oleh sekitar 20 orang tidak dikenal," kata Aziz dalam keterangannya, Minggu (28/1/2024).

Salah satu dari kelompok tersebut menyerang dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit dan mengarahkan pukulan ke arah punggung korban. Seketika korban langsung jatuh, namun berhasil melarikan diri dan menaiki motor milik temannya.

"Korban selanjutnya dilarikan ke RSUD Kota Bogor untuk mendapatkan perawatan medis," jelasnya.

Dalam kejadian ini, korban menderita luka robek pada tangan bagian kanan dan punggung.

