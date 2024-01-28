Caleg Perindo Berman Nainggolan Janjikan Buka Lapangan Pekerjaan

JAKARTA - Caleg Partai Perindo Dapil 4 DPRD DKI Jakarta Berman Nainggolan hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menggelar bazar sembako murah di Jalan Rawa Jaya III, RT.12/RW.6, Pisangan Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Di hadapan masyarakat itu juga ia menjanjikan program yang dapat membuka banyak lapangan pekerjaan.

Hal itu dilakukan dalam merespon masalah banyaknya pengangguran yang ada khususnya di daerah Jakarta Timur.

"Kebetulan saat ini warga ini banyak yang masih menganggur, jadi saya membuka lapangan pekerjaan dan program itu sudah berjalan 2020 kemarin," ungkap Berman, Minggu (28/1/2024).

Caleg Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024, itu mengatakan program tersebut bukan hanya janji belaka.

Sebab meskipun belum terpilih menjadi anggota legislatif, ia mengaku sudah memberangkatkan 550 orang. "Jadi sudah ada 550 orang kita berangkatkan," tuturnya.