HOME NEWS MEGAPOLITAN

5 Remaja Geng Motor Konvoi Bawa Celurit Mau Tawuran Ditangkap Polisi

Fariz Abdullah , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |17:03 WIB
A
A
A

LEBAK- Lima remaja yang tergabung dalam gerombolan geng motor membawa senjata tajam jenis celurit berhasil ditangkap polisi, Minggu (28/1/2024).

Mereka adalah DUY (17), AJ (15), MJG (16), MT (16) dan M (17). Kelimanya merupakan warga Rangkasbitung dan Tangerang.

Informasi yang berhasil dihimpun, kelima remaja bersama dengan teman-teman lainnya hendak melakukan tauran di Kampung Sukamanah, Desa Mekarsari, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Sebelumnya, mereka terlebih dahulu berkumpul di wilayah Cemplang, Jawilan, Kabupaten Serang. Lalu para pemuda konvoi menggunakan motor sambil membawa Cerulit menuju Kecamatan Rangkasbitung

Namun, aksi saling serang mereka bubar setelah lawan dari kelompok memutuskan untuk mundur. Disitu, warga juga datang dan berhasil mengamankan lima remaja.

Mendapatkan laporan, tim dari Polsek Rangkasbitung bergegas menuju lokasi kejadian dan berhasil mengamankan kelima remaja termasuk barang bukti cerulit juga motor yang digunakan.

"Lima remaja diamankan, mereka (warga) campuran," kata Kapolsek Rangkasbitung, AKP Pipih Irawan saat dihubungi.

1 2
      
