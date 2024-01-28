Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dua Motor Tabrakan di Bogor, Satu Orang Meninggal Dunia

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |20:38 WIB
Dua Motor Tabrakan di Bogor, Satu Orang Meninggal Dunia
TKP kecelakaan dua motor yang menewaskan satu orang (Foto: Istimewa)
BOGOR - Kecelakaan adu banteng antara dua motor terjadi di Jalan Raya Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Satu orang meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut.

Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama mengatakan kecelakaan itu terjadi pada Sabtu 27 Januari 2024. Awalnya, pemotor berinisial IR (20) melaju kencang dari arah Bogor menuju Leuwiliang.

"Di TKP diduga bergerak terlalu ke kanan," kata Rizky dalam keterangannya, Minggu (28/1/2024).

Pada saat bersamaan, muncul pemotor lain yang dikendarai GU (33) dari arah berlawanan. Alhasil, adu banteng antara kedua motor itu tidak terhindarkan.

"Terjadilah kecelakaan lalu lintas," jelasnya.

Dalam kejadian ini, IR meninggal dunia di rumah sakit dengan mengalami luka parah pada bagian kepala. Sedangkan GU, mengalami luka berat pada bagian kaki, kanan dan tangan kanannya patah.

"Korban dibawa ke RSUD Leuwiliang," tutupnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
