HOME NEWS MEGAPOLITAN

Awal Pekan, Jakarta Diguyur Hujan Merata pada Pagi Hari

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |04:51 WIB
Awal Pekan, Jakarta Diguyur Hujan Merata pada Pagi Hari
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, pada hari ini, Senin (29/1/2024). Hujan diprediksi akan mengguyur seluruh wilayah Ibu Kota.

Hujan terjadi merata di seluruh wilayah DKI Jakarta pada pagi hari. Rinciannya, hujan ringan terjadi di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Sedangkan Kepulauan Seribu hujan sedang.

 BACA JUGA:

Pada siang hari, hujan ringan terjadi di Jakbar, Jaksel dan Jaktim. Sedangkan wilayah lainnya cerah berawan. Sementara pada malam hari, seluruh wilayah akan cerah berawan.

