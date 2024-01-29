Awal Pekan, Jakarta Diguyur Hujan Merata pada Pagi Hari

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, pada hari ini, Senin (29/1/2024). Hujan diprediksi akan mengguyur seluruh wilayah Ibu Kota.

Hujan terjadi merata di seluruh wilayah DKI Jakarta pada pagi hari. Rinciannya, hujan ringan terjadi di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Sedangkan Kepulauan Seribu hujan sedang.

Pada siang hari, hujan ringan terjadi di Jakbar, Jaksel dan Jaktim. Sedangkan wilayah lainnya cerah berawan. Sementara pada malam hari, seluruh wilayah akan cerah berawan.