Waspada! Hujan Lebat Guyur Jabodetabek Hingga Awal Februari 2024

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang mengguyur wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) hingga awal Februari 2024.

Deputi Bidang Meteorologi, Guswanto mengatakan pada periode 29 Januari hingga 1 Februari 2024 secara umum berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Jabodetabek.

Sementara, pada periode 2 sampai 4 Februari 2024 secara umum cuaca berawan hingga hujan ringan di wilayah Jabodetabek.

“Namun, perlu diwaspadai adanya potensi hujan lebat dan angin kencang sesaat di beberapa wilayah seperti sebagian Tangerang, Kab. Bogor, Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan Kep. Seribu,” ujar Guswanto, Senin (29/1/2024).

Guswanto menjelaskan jika hujan juga tidak hanya mengguyur wilayah Jabodetabek, namun merata di seluruh Indonesia. Dia mengatakan, hal ini berdasarkan hasil analisis dinamika atmosfer terkini.

“Potensi hujan dengan variasi intensitas yang beragam di wilayah Indonesia diprediksi masih dapat terjadi hingga memasuki periode awal bulan Februari 2024,”ungkapnya.

Hujan di sejumlah wilayah termasuk Jabodetabek dipengaruhi adanya aktivitas Monsun Asia yang disertai adanya potensi seruakan dingin sehingga berpengaruh terhadap peningkatan massa udara basah di wilayah Indonesia bagian barat dan selatan ekuator.