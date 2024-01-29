Sekelompok Pemuda Bentrok di Pasar Rebo, Seorang Pria Jadi Korban Tangannya Putus

JAKARTA -Bentrok pemuda terjadi di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Aksi tawuran itu disebut-sebut memakan korban.

Dalam unggahan video instagram @fakta.jakarta dua kelompok remaja terlihat saling menyerang. Mereka memanfaatkan ruas jalan yang sepi saat melakukan tawuran.

Adapun alat seperti bambu berukuran panjang juga terlihat dibawa. Tak sedikit remaja juga mengayunkan senjata tajam jenis celurit. Dalam keterangan unggahan, tangan salah satu pelaku tawuran disebut terputus.

"Tangan seorang pelaku tawuran terputus akibat kejadian tersebut," tulis keterangan unggahan dikutip, Senin (29/1/2024).

MNC Portal Indonesia telah mengonfirmasi Kasie Humas Polres Jakarta Timur AKP Lina Yuliana mengenai peristiwa bentrokan tersebut. Namun, hingga berita ini tayang dirinya belum merespon.

(Fahmi Firdaus )