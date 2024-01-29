Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pekerja Proyek Bobol ATM, Tarik Tunai tapi Saldo Tak Berkurang

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |15:31 WIB
Pekerja Proyek Bobol ATM, Tarik Tunai tapi Saldo Tak Berkurang
Pekerja proyek bobol ATM tanpa mengurangi saldonya (Foto: MPI)
A
A
A

BEKASI - Polsek Bantargebang menangkap HS (40) pria asal Kota Bekasi, Jawa Barat, atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Di mana HS membobol mesin ATM untuk menarik uang namun saldonya tidak berkurang.

Kapolsek Bantargebang AKP Ririn Sri Damayanti menjelaskan peristiwa ini terjadi pada Kamis 11 Januari 2024. Mesin ATM yang dibobol berada di Jalan Perum Taman Bumyagara, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi.

"Tim dari buser sedang melakukan observasi, kemudian mereka mendengar laki-laki kabur ATM, anggota menghampiri kemudian berhasil mengamankan pelaku," kata Ririn, Senin (29/1/2024).

Dari hasil pemeriksaan dan interogasi, polisi ternyata mendapati HS telah membobol mesin ATM. HS menarik uang Rp 1.200.000 tanpa mengurangi saldo kepemilikannya.

"Dia mendapati cara membobol ATM itu belajar dari YouTube," katanya.

Pelaku, kata Ririn, awalnya menarik uang sebesar Rp50 ribu, saat uang keluar, pelaku pun mengganjal tempat keluar uang dengan sebuah pelat besi. Kemudian, pelaku kembali menarik duit sebesar Rp1,2 juta.

"Karena sudah terganjal, di layar ATM tertulis kalimat debit tidak berhasil namun keluar uang, mesin eror, kartu otomatis keluar," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
