HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tawuran di Ciracas Jaktim, Tangan Remaja Ini Putus Ditebas Sajam

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |15:44 WIB
Tawuran di Ciracas Jaktim, Tangan Remaja Ini Putus Ditebas Sajam
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Aksi tawuran terjadi di Kolong Fly Over Pasar Rebo, Ciracas, Jakarta Timur, pada Minggu 28 Januari 2024 subuh. Aksi tawuran itu menyebabkan salah satu remaja yang terlibat tawuran terputus tangannya.

Kasie Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana membenarkan peristiwa itu. Ia menyebut bahwa remaja yang terputus lengannya merupakan DS berusia 18 tahun.

"Korban (putus tangan) berinisial DS berusia 18 tahun," kata Lina kepada wartawan, Senin (29/1/2024).

DS, kata Lina, langsung dilarikan ke rumah sakit setelah peristiwa itu. Hingga berita ini ditayangkan, Lina memastikan korban masih menjalani perawatan.

Halaman:
1 2
      
