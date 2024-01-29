Tawuran di Pasar Rebo Sebabkan Tangan Remaja Putus, Dua Orang Ditangkap

JAKARTA - Polisi menangkap dua orang atas aksi tawuran yang terjadi di kolong Fly Over Pasar Rebo, Ciracas, Jakarta Timur.

Dua orang yang ditangkap tersebut diduga terlibat langsung atas aksi tawuran yang berujung terputusnya pergelangan tangan salah satu pelaku tawuran.

"Sementara yang diamankan saat ini dua orang pelaku. Korbannya merupakan DS usia 18 tahun," kata Kasie Humas Polres Metro Jakarta Timur AKP Lina Yuliana, Senin (29/1/2024).

Lina menjelaskan, DS terluka pada bagian tangan yang menyebabkan pergelangan tangannya terputus. Korban kini masih menjalani perawatan di rumah sakit.

"Masih menjalani perawatan di rumah sakit," tambahnya.