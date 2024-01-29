Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Begini Penjelasan Balai Besar TNGGP Terkait Belasan Peziarah yang Sempat Tersesat

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |16:56 WIB
Begini Penjelasan Balai Besar TNGGP Terkait Belasan Peziarah yang Sempat Tersesat
Orang yang tersesat di Gunung Gede (foto: dok ist)
A
A
A

BOGOR - Belasan peziarah yang sempat dilaporkan tersesat di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) masuk melalui jalur tidak resmi. Jalur tersebut memang kerap digunakan oleh warga lokal untuk pergi berziarah di kawasan tersebut.

"Mereka bukan pendaki, mereka peziarah. Lewatnya jalur jalur tradisional yang memang dari dulu," kata Kepala Balai Besar TNGGP, Sapto Aji Prabowo dikonfirmasi wartawan, Senin (29/1/2024).

Terdapat beberapa warga lokal yang memang memiliki kepercayaan tertentu di kawasan TNGGP. Sehingga, mereka sengaja naik untuk pergi berziarah.

"Jadi orang lokal yang memang kan beberapa masyarakat sekitar sini punya kepercayaan lokal, bahwa di Gunung Gede Pangrango ada tempat-tempat petilasan, tempat keramat gitu-gitu. Kemudian mereka memang dari beberapa desa di sekitar kawasan itu sering ya, bukan sering lah beberapa ini melakukan ziarah ke tempat itu, ada yang bertapa mungkin cari wangsit gitu lah istilahnya," jelasnya.

Pihaknya, lanjut Sapto, juga memang menyiapkan zona religi tersebut sebagai bentuk penghormatan kepercayaan warga lokal seperti di dekat Suryakencana, dan sekitar puncak Gunung Pangrango. Tetapi, pada dasarnya mereka harusnya tetap melapor kepada petugas ketika akan mendaki.

"Kami memang ada zona religi namanya, zona religi itu tempat-tempat yang secara kami menghormati secara kepercayaan lokal. Ada sekitar 2 hektar yang menjadi zona religi. Nah itu masyarakat lokal itu datang berziarah dan sebagainya. Tapi tentu mestinya mereka lapor ke petugas kita dulu sehingga bisa kita monitor. Nah yang kejadian di Bogor ini mereka (peziarah) gak lapor ke kita," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181718//mayat-lNPX_large.jpg
Detik-Detik Pemuda di Bojonggede Tewas Dihabisi 3 Pelaku Gegara Tak Pinjamkan Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3179110//viral-pyS0_large.jpg
Hujan dan Angin Kencang Landa Kabupaten Bogor, Puluhan Rumah Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/25/3176400//gunung-JlYu_large.jpg
Gunung Gede Pangrango Ditutup Mulai Hari Ini, Imbas Banyak Sampah Pendaki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3170957//mayat-2SYd_large.jpg
Warga Hilang di Curug Ciparay Ditemukan Tewas Mengenaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/338/3170488//kecelakaan-agjv_large.jpg
Dua Kecelakaan Terjadi di Bogor Pagi Ini, Satu Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/338/3168296//bangunan_ambruk-CVRc_large.jpg
Breaking News! Bangunan Ambruk saat Peringatan Maulid Nabi di Ciomas Bogor, 3 Orang Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement