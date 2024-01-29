Alam Ganjar Hadiri Festival Pemilu di Jakarta, Bahas Program Unggulan Internet Gratis

JAKARTA - Muhammad Zinedine Alam Ganjar hadiri acara Festival Pemilu yang diselenggarakan oleh Bijak Memilih di Smesco, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, pada Minggu 28 Januari 2024.

Dalam kesempatan tersebut, selain Alam, Bijak Memilih mengundang dua perwakilan paslon nomor urut satu dan dua. Sehingga masing-masing Paslon diwakili oleh 3 orang yang akan mengikuti kuis dan sesi tanya jawab.

Alam sendiri datang dan didampingi oleh perwakilan Tim Pemenangan Nasional, seperti Pangeran Siahaan dan Satya Heragandhi.

Dalam games tersebut disampaikan beberapa program masing-masing calon dan setiap perwakilan paslon harus menjawab sejumlah pertanyaan dari isu terkait visi misi dari setiap paslon.

Alam pun terlihat menjawab sejumlah pertanyaan atau menanggapi pernyataan dengan tenang dan lugas. Namun diantara pertanyaan yang muncul, Alam mencermati pertanyaan mengenai program internet gratis yang mana merupakan program dari Ganjar-Mahfud.

Menurutnya, penyediaan internet gratis dan infrastrukturnya secara merata menjadi suatu prioritas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, perkembangan internet juga harus diimbangi dengan sosialisasi terkait dengan pemanfaatan internet secara positif.

"Internet gratis itu harus paralel dengan pengembangan edukasi terkait karakter, kebijaksanaan dalam memanfaatkan internet itu harus," jawab Alam.