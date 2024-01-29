Tingkatkan Pemenuhan Makanan Sehat, Dirjen Pemasyarakatan Resmikan Dapur Sahabat Lapas Cibinong

BOGOR - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham meresmikan dapur sahabat dan melakukan peninjauan pembuatan roti prabudana di Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, pada Senin (29/1/2024).

Dirjen Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga mengatakan, peresmian ini dilaksanakan guna memenuhi hak Warga Binaan untuk memperoleh makanan yang layak, sehat dan sesuai dengan kebutuhan gizi.

"Saya mengapresiasi kerja keras dari Kepala Lapas Cibinong beserta jajaran yang telah secara terus - menerus dan maksimal mempersiapkan kegiatan ini mulai dari awal renovasi dapur sampai dengan pelaksanaan peresmian dapur ini. Semoga ini menjadi contoh bagi UPT Pemasyarakatan lainnya untuk memberikan yang terbaik dalam rangka pemenuhan makanan sehat dan bergizi bagi Warga Binaan," ucap Reynhard dalam keterangannya.

Menurut Dirjenpas, hak tahanan, Anak Binaan, dan narapidana untuk memperoleh makanan bergizi telah diatur pada Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan aturan tersebut, dapur di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan diwajibkan memberikan pelayanan penyediaan makanan yang sesuai standar kesehatan.

“Saat ini, seluruh dapur di 527 UPT Pemasyarakatan telah memiliki Sertifikat Laik Hygiene atau yang dikenal dengan nama Dapur Sehat yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan. Ini berarti secara administrasi dan teknis layanan, makanan di UPT Pemasyarakatan telah memenuhi standar kesehatan,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, R. Andika Dwi Prasetya menyampaikan bahwa kegiatan peresmian Dapur Sahabat Lapas merupakan wujud komitmen dan dedikasi tinggi dari jajaran Lapas Kelas IIA Cibinong dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada warga binaan.

“Semoga fasilitas dapur yang memenuhi standar kesehatan dan kebersihan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan komitmen dan menjaga mutu serta kualitas makanan dan minuman bagi warga binnaan pemasyarakatan,” dalam penyelenggaraan layanan perawatan tahanan dan warga binaan agar lebih baik.” jelas Kakanwil.