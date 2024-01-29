Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tingkatkan Pemenuhan Makanan Sehat, Dirjen Pemasyarakatan Resmikan Dapur Sahabat Lapas Cibinong

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |21:13 WIB
Tingkatkan Pemenuhan Makanan Sehat, Dirjen Pemasyarakatan Resmikan Dapur Sahabat Lapas Cibinong
Foto: dok ist
A
A
A

BOGOR - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham meresmikan dapur sahabat dan melakukan peninjauan pembuatan roti prabudana di Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, pada Senin (29/1/2024).

Dirjen Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga mengatakan, peresmian ini dilaksanakan guna memenuhi hak Warga Binaan untuk memperoleh makanan yang layak, sehat dan sesuai dengan kebutuhan gizi.

"Saya mengapresiasi kerja keras dari Kepala Lapas Cibinong beserta jajaran yang telah secara terus - menerus dan maksimal mempersiapkan kegiatan ini mulai dari awal renovasi dapur sampai dengan pelaksanaan peresmian dapur ini. Semoga ini menjadi contoh bagi UPT Pemasyarakatan lainnya untuk memberikan yang terbaik dalam rangka pemenuhan makanan sehat dan bergizi bagi Warga Binaan," ucap Reynhard dalam keterangannya.

Menurut Dirjenpas, hak tahanan, Anak Binaan, dan narapidana untuk memperoleh makanan bergizi telah diatur pada Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan aturan tersebut, dapur di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan diwajibkan memberikan pelayanan penyediaan makanan yang sesuai standar kesehatan.

“Saat ini, seluruh dapur di 527 UPT Pemasyarakatan telah memiliki Sertifikat Laik Hygiene atau yang dikenal dengan nama Dapur Sehat yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan. Ini berarti secara administrasi dan teknis layanan, makanan di UPT Pemasyarakatan telah memenuhi standar kesehatan,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, R. Andika Dwi Prasetya menyampaikan bahwa kegiatan peresmian Dapur Sahabat Lapas merupakan wujud komitmen dan dedikasi tinggi dari jajaran Lapas Kelas IIA Cibinong dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada warga binaan.

“Semoga fasilitas dapur yang memenuhi standar kesehatan dan kebersihan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan komitmen dan menjaga mutu serta kualitas makanan dan minuman bagi warga binnaan pemasyarakatan,” dalam penyelenggaraan layanan perawatan tahanan dan warga binaan agar lebih baik.” jelas Kakanwil.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180293//harvey_moeis-xpwB_large.jpg
Dieksekusi ke Lapas Cibinong, Harvey Moeis Resmi Jalani Hukuman 20 Tahun Penjara 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/338/3166034//napi-IMw7_large.jpg
Napi Lapas Cibinong Digembleng Jadi Teknisi AC, Bekal Masa Depan Setelah Bebas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/205/3161570//djki_razilu-gLCW_large.JPG
Lantik Komisioner LMKN, Pemerintah Minta Penarikan dan Distribusi Royalti Dilakukan Transparan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/205/3161566//pelantikan_komisioner_lmkn-0qbm_large.JPG
LMKN Bakal Tempatkan LMK di Daerah, Supaya Lebih Maksimal Tarik Royalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/205/3161442//komisioner_lmkn_resmi_dilantik-iKEa_large.JPG
Pemerintah Lantik 10 Komisioner LMKN Periode 2025-2028, Ada Marcell Siahaan hingga Makki Ungu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/51/3154173//mauro_zijlstra-XhlY_large.jpg
Berkas Masuk Kemenkum, Proses Naturalisasi Mauro Zijlstra Berjalan Mulus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement