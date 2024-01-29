Kepalkan Tangan Kiri, Yenny Wahid Bareng Slank Unjuk Slogan Baru Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid bersama grup band Slank menunjukkan slogan baru bagi pasangan calon nomor urut tiga ini.

Slogan ini ditunjukkan Yenny bersama personel Slank pada sesi jumpa pers terkait 'Peluncuran Lagu Salam M3tal dan Konser Salam M3tal Slank' yang digelar di kompleks GBK, Senayan, Jakarta, Senin (29/1/2024).

BACA JUGA: Ganjar Disambut Tarian Perang hingga Dihadiahi Lukisan Istimewa di Maluku

"Kita baru bikin slogan bareng-bareng, jadi gini, tangan kiri diangkat ke atas, tangan tiga jari, di hati. 'Jaga Demokrasi, Ganjar-Mahfud, di hati'," kata Yenny bersama Slank serukan slogan barunya.

Puteri Presiden keempat RI, Abdurachman Wahid atau Gus Dur ini pun mengungkap alasan mengapa dalam slogan barunya ini harus mengangkat tangan kiri ke atas dengan menyebut 'Jaga Demokrasi'.

"Jadi tangan kiri di atas terkepal ini adalah simbol perjuangan demokrasi di dunia Internasional," pungkasnya.

(Awaludin)