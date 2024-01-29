Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kepalkan Tangan Kiri, Yenny Wahid Bareng Slank Unjuk Slogan Baru Ganjar-Mahfud

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |21:16 WIB
Kepalkan Tangan Kiri, Yenny Wahid Bareng Slank Unjuk Slogan Baru Ganjar-Mahfud
Dewan Penasihat TPN Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid (foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid bersama grup band Slank menunjukkan slogan baru bagi pasangan calon nomor urut tiga ini.

Slogan ini ditunjukkan Yenny bersama personel Slank pada sesi jumpa pers terkait 'Peluncuran Lagu Salam M3tal dan Konser Salam M3tal Slank' yang digelar di kompleks GBK, Senayan, Jakarta, Senin (29/1/2024).

"Kita baru bikin slogan bareng-bareng, jadi gini, tangan kiri diangkat ke atas, tangan tiga jari, di hati. 'Jaga Demokrasi, Ganjar-Mahfud, di hati'," kata Yenny bersama Slank serukan slogan barunya.

Puteri Presiden keempat RI, Abdurachman Wahid atau Gus Dur ini pun mengungkap alasan mengapa dalam slogan barunya ini harus mengangkat tangan kiri ke atas dengan menyebut 'Jaga Demokrasi'.

"Jadi tangan kiri di atas terkepal ini adalah simbol perjuangan demokrasi di dunia Internasional," pungkasnya.

(Awaludin)

      
