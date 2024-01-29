Shalawat Persatuan Indonesia Digelar di Cibinong Bogor, Hary Tanoe hingga Mahfud MD Hadir

BOGOR - Ribuan jemaah menghadiri Sholawat Persatuan Indonesia Partai Perindo di Lapangan Panahan Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Kegiatan ini turut dihadiri para petinggi partai termasuk Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Pantauan MNC Portal di lokasi, para jemaah yang datang dari berbagai wilayah Bogor ini sudah berdatangan ke area Sholawat Persatuan Indonesia sejak sore tadi. Mereka terus berdatangan menggunakan sejumlah bus dan memadati area depan panggung utama yang cukup megah.

Sekira pukul 20.41 WIB, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesodibjo pun datang bersamaan dengan Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf. Kedatangan keduanya pun langsung disambut hangat dan meriah oleh para jemaah yang sudah menanti.

"Sholawatan ini disebut Sholawatan Persatuan Indonesia selain untuk mendekatkan kita kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, tapi bagaimana juga kita saudara sebangsa dan se-Tanah Air dapat lebih bersatu," kata Hary dalam sambutannya kepada para jemaah di lokasi, Senin (29/1/2024).

"Saya tidak berpanjang lebar, karena waktunya pendek kita ingin sekali mendengar tausiyah dari Tuan Guru Bajang sedangkan Menkopolhukam masih dalam perjalanan yang sebentar lagi hadir dan juga sholawatan dipimpin oleh Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf. Sekian terima kasih, kita simak, kita resapi, kita dalami semoga ini membawa berkah bagi kita semua, amanah bagi kita semua," sambungnya.