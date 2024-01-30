Hadiri Sholawat Persatuan Indonesia, Mahfud MD Ajak Masyarakat Tiru Kehidupan dan Kepimpinan Nabi Muhammad SAW

BOGOR - Menko Polhukam Mahfud MD mengajak masyarakat untuk berperilaku dan meneladani sifat Nabi Muhammad SAW melalui sholawat. Baik meniru kehidupan maupun kepemimpinannya.

Hal itu dikatakan Mahfud MD usai menghadiri Sholawat Persatuan Indonesia di area Lapangan Panahan Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (29/1/2024) malam.

"Sholawatan ya, ini sama sekali sebenarnya tidak politis, ini mengarahkan kita berperilaku secara baik, memuji Nabi untuk meniru kehidupan Nabi di dalam kepemimpinan, di dalam keagamaan dan sebagainya. Saya kira bagus," kata Mahfud, kepada wartawan.

Apalagi, dalam sholawatan kali ini dipimpin oleh Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf. Yang mana, Habib Syech Abdul Qodir Assegaf setiap sholawatan menyedot banyak masyarakat untuk hadir.

"Apalagi ini Habib Syech, Habib Syech tuh saya sedepnya tuh luar biasa, terutama di Jawa Timur, di Jawa Tengah yang memang punya tradisi sholawatan, itu bisa puluhan ribu, ratusan ribu dan sekarang Alhamdulillah, di sini pun bisa menyedot begitu banyak orang. Bagus," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Mahfud MD pun berpesan kepada masyarakat untuk tidak saling bertengkar karena perbedaan politik pada Pemilu 2024.

"Ya pesannya itu tadi, jangan suka bertengkar karena perbedaan politik, kemudian tirulah cara cara Nabi. Kita kan tadi baca sholawat Nabi dari awal sampai akhir, itu maksudnya untuk meniru cara hidup Nabi, cara memimpin Nabi sebagai ayah, Nabi sebagai teman, Nabi sebagai kepala negara, sudah dicontohkan tadi di situ," tutupnya.