Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hadiri Sholawat Persatuan Indonesia, Mahfud MD Ajak Masyarakat Tiru Kehidupan dan Kepimpinan Nabi Muhammad SAW

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |04:28 WIB
Hadiri Sholawat Persatuan Indonesia, Mahfud MD Ajak Masyarakat Tiru Kehidupan dan Kepimpinan Nabi Muhammad SAW
Mahfud MD. (Foto: Putra Ramadhani)
A
A
A

BOGOR - Menko Polhukam Mahfud MD mengajak masyarakat untuk berperilaku dan meneladani sifat Nabi Muhammad SAW melalui sholawat. Baik meniru kehidupan maupun kepemimpinannya.

Hal itu dikatakan Mahfud MD usai menghadiri Sholawat Persatuan Indonesia di area Lapangan Panahan Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (29/1/2024) malam.

"Sholawatan ya, ini sama sekali sebenarnya tidak politis, ini mengarahkan kita berperilaku secara baik, memuji Nabi untuk meniru kehidupan Nabi di dalam kepemimpinan, di dalam keagamaan dan sebagainya. Saya kira bagus," kata Mahfud, kepada wartawan.

BACA JUGA:

Hadiri Sholawat Persatuan Indonesia, Mahfud MD Titip Masyarakat Sambut Baik Pemilu 2024 

Apalagi, dalam sholawatan kali ini dipimpin oleh Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf. Yang mana, Habib Syech Abdul Qodir Assegaf setiap sholawatan menyedot banyak masyarakat untuk hadir.

"Apalagi ini Habib Syech, Habib Syech tuh saya sedepnya tuh luar biasa, terutama di Jawa Timur, di Jawa Tengah yang memang punya tradisi sholawatan, itu bisa puluhan ribu, ratusan ribu dan sekarang Alhamdulillah, di sini pun bisa menyedot begitu banyak orang. Bagus," ungkapnya.

 BACA JUGA:

Dalam kesempatan itu, Mahfud MD pun berpesan kepada masyarakat untuk tidak saling bertengkar karena perbedaan politik pada Pemilu 2024.

"Ya pesannya itu tadi, jangan suka bertengkar karena perbedaan politik, kemudian tirulah cara cara Nabi. Kita kan tadi baca sholawat Nabi dari awal sampai akhir, itu maksudnya untuk meniru cara hidup Nabi, cara memimpin Nabi sebagai ayah, Nabi sebagai teman, Nabi sebagai kepala negara, sudah dicontohkan tadi di situ," tutupnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement