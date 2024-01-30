HT Harap Sholawat Persatuan Indonesia Berikan Kedamaian untuk Masyarakat di Pemilu 2024

BOGOR - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo berharap melalui Sholawat Persatuan Indonesia dapat memberikan suasana kedamaian untuk masyarakat. Apalagi dalam kondisi perpolitikan Indonesia saat ini dibutuhkan kedamaian.

Hal itu dikatakan Hary usai Sholawat Persatuan Indonesia di Lapangan Panahan Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (29/1/2024).

"Sholawat itu kan bermakna baik ya. Ya intinya dalam situasi politik yang seperti ini kita perlu sekali melakukan sesuatu yang bisa memberikan kedamaian sehingga persatuan lebih baik, makanya kita sebut Sholawat Persatuan Indonesia," kata Hary.

Harapannya, masyarakat memiliki hati yang damai khususnya dalam menyambut Pemilu 2024.

"Harapannya masyarakat bisa lebih tenang, lebih tentram, lebih damai, lebih bersatu. Kalau kita konser kan beda hura-hura dan sebagainya, ini kan tenang lihat tadi beberapa jam duduk tertib dan khusyuk mendengarkan tausiyah," sambungnya.

Di sisi lain, Hary juga mengajak kepada masyarakat untuk menjadikan Indonesia lebih maju dan lebih besar. Dengan berbagai potensi yang dimiliki, Indonesia harus menjadi lebih baik ke depannya.