Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

HT Harap Sholawat Persatuan Indonesia Berikan Kedamaian untuk Masyarakat di Pemilu 2024

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |04:31 WIB
HT Harap Sholawat Persatuan Indonesia Berikan Kedamaian untuk Masyarakat di Pemilu 2024
Hary Tanoesoedibjo. (Foto: MPI)
A
A
A

BOGOR - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo berharap melalui Sholawat Persatuan Indonesia dapat memberikan suasana kedamaian untuk masyarakat. Apalagi dalam kondisi perpolitikan Indonesia saat ini dibutuhkan kedamaian.

Hal itu dikatakan Hary usai Sholawat Persatuan Indonesia di Lapangan Panahan Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (29/1/2024).

 BACA JUGA:

"Sholawat itu kan bermakna baik ya. Ya intinya dalam situasi politik yang seperti ini kita perlu sekali melakukan sesuatu yang bisa memberikan kedamaian sehingga persatuan lebih baik, makanya kita sebut Sholawat Persatuan Indonesia," kata Hary.

Harapannya, masyarakat memiliki hati yang damai khususnya dalam menyambut Pemilu 2024.

BACA JUGA:

Hadiri Sholawat Persatuan Indonesia, Mahfud MD Titip Masyarakat Sambut Baik Pemilu 2024 

"Harapannya masyarakat bisa lebih tenang, lebih tentram, lebih damai, lebih bersatu. Kalau kita konser kan beda hura-hura dan sebagainya, ini kan tenang lihat tadi beberapa jam duduk tertib dan khusyuk mendengarkan tausiyah," sambungnya.

Di sisi lain, Hary juga mengajak kepada masyarakat untuk menjadikan Indonesia lebih maju dan lebih besar. Dengan berbagai potensi yang dimiliki, Indonesia harus menjadi lebih baik ke depannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement