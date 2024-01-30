Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sholawat Persatuan Indonesia, HT Harap Masyarakat Makin Bersatu Sambut Pemilu 2024

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |05:49 WIB
Sholawat Persatuan Indonesia, HT Harap Masyarakat Makin Bersatu Sambut Pemilu 2024
Hary Tanoesoedibjo. (Foto: MPI)
A
A
A

BOGOR - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo berharap dengan diadakannya Sholawat Persatuan Indonesia, maka masyarakat memiliki hati yang damai khususnya dalam menyambut Pemilu 2024. 

Hal itu dikatakan Hary usai Sholawat Persatuan Indonesia di Lapangan Panahan Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (29/1/2024). Acara tersebut dihadiri Habib Syech dan Mahfud MD.

 BACA JUGA:

"Harapannya masyarakat bisa lebih tenang, lebih tentram, lebih damai, lebih bersatu. Kalau kita konser kan beda hura-hura dan sebagainya, ini kan tenang lihat tadi beberapa jam duduk tertib dan khusyuk mendengarkan tausiyah," ucapnya.

Hary Tanoe berharap melalui Sholawat Persatuan Indonesia ini dapat memberikan suasana kedamaian untuk masyarakat. Apalagi dalam kondisi perpolitikan Indonesia saat ini dibutuhkan kedamaian.

