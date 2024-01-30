Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kampanye di Riau, Mahfud MD Singgung Penegak Hukum yang Lindungi Mafia Sawit

Devi Pattricia , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |05:56 WIB
Kampanye di Riau, Mahfud MD Singgung Penegak Hukum yang Lindungi Mafia Sawit
Mahfud MD kampanye di Riau (Foto: TPN Ganjar-Mahfud)
PEKANBARU - Ribuan orang datang untuk mengikuti kampanye terbuka Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud MD, di Gelanggang Remaja Kota Pekanbaru, Riau, Senin (29/1/2024).

Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD dan Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Gatot Edi Pramono serta beberapa politisi nasional hingga daerah juga turut hadir dalam kampanye akbar ini.

Mahfud memberikan pidatonya di depan seluruh simpatisan yang datang.

“Kalau saya simak tadi dari pidato-pidato dan sambutan-sambutan saudara sekalian. Mengapa kita akan memilih Ganjar-Mahfud? itu karena perlu penegakan hukum dan keadilan. Jawabannya hanya itu,” ujar Mahfud di depan ribuan orang.

