HOME NEWS NASIONAL

Hary Tanoe: Sudah Waktunya Indonesia Betul-Betul Dikelola Secara Lebih Baik

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |05:57 WIB
Hary Tanoe: Sudah Waktunya Indonesia Betul-Betul Dikelola Secara Lebih Baik
Hary Tanoesoedibjo hadiri acara Sholawat Persatuan Indonesia. (Foto: MPI)
A
A
A

BOGOR - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengajak masyarakat untuk menjadikan Indonesia lebih maju dan lebih besar. Dengan berbagai potensi yang dimiliki, Indonesia harus menjadi lebih baik ke depannya.

Hal itu dikatakan Hary usai Sholawat Persatuan Indonesia di Lapangan Panahan Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (29/1/2024). Acara dihadiri Habib Syech dan Cawapres nomor urut tiga, Mahfud MD.

BACA JUGA:

Sholawat Persatuan Indonesia, HT Harap Masyarakat Makin Bersatu Sambut Pemilu 2024 

"Ya tentu ke depan ini sudah waktunya Indonesia betul-betul dikelola secara lebih baik, kita punya tanah subur, luas, lautnya juga luar biasa luasnya dengan kandungan yang sangat luar biasa, kemudian mineralnya, tambangnya sangat luar biasa kalau kita tidak bisa menjadikan Indonesia maju, Indonesia besar itu kesalahan kita sendiri," tuturnya.

"Kita merdeka sudah 78 tahun, sebentar lagi masuk 79. Jadi waktu yang tidak efisien yang selama ini harus kita tinggalkan, kita harus efisien, produktif betul-betul bekerja untuk rakyat sehingga tidak ada lagi rakyat miskin untuk 10 tahun ke depan," sambungnya.

BACA JUGA:

Sholawat Persatuan Indonesia, Mahfud MD Ajak Masyarakat Memilih Pemimpin dengan Niat Tulus 

Sementara terkait acara Sholawat Persatuan Indonesia, Hary Tanoe berharap masyarakat memiliki hati yang damai khususnya dalam menyambut Pemilu 2024. 

"Harapannya masyarakat bisa lebih tenang, lebih tentram, lebih damai, lebih bersatu. Kalau kita konser kan beda hura-hura dan sebagainya, ini kan tenang liht tadi beberapa jam duduk tertib dan khusyuk mendengarkan tausiyah," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
