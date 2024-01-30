Bus Kampanye AMIN di JIS Dibatalkan Sepihak, Anies : Makin Yakin Indonesia Perlu Perubahan!

JAKARTA - Sejumlah bus pesanan pendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) untuk menghadiri kampanye akbar di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara dilaporkan dibatalkan sepihak tanpa alasan jelas.

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menduga ada sabotase terhadap terhadap pesanan bus pendukungnya untuk hadiri kampanye pamungkas AMIN di JIS pada 10 Februari 2024.

Anies mengatakan bahwa sabotase itu tak bisa menghentikan semangat relawan dan perjuangan kemenangan paslon Anies-Muhaimin (AMIN).

"Ya kami mendengar laporan-laporan tentang pembatalan sepihak atas bus-bus itu. Tapi semua tantangan itu tidak akan menghentikan semangat semua relawan dan pejuang," kata Anies di Jakarta, Senin 29 Januari 2024.