Sholawat Persatuan Indonesia, Mahfud MD Doakan Indonesia Lebih Maju

BOGOR - Cawapres nomor urut tiga, Mahfud MD memberikan sambutannya dalam kegiatan Sholawat Persatuan Indonesia di area Lapangan Panahan Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (29/1/2024).

Mahfud mengajak masyarakat untuk menyambut Pemilu 2024 dengan baik. Diharapkan, dengan berjalan baik dapat memberikan kemajuan bagi bangsa Indonesia

BACA JUGA:

Mahfud MD Tegaskan Tak Boleh Ada Paksaan dalam Menentukan Pilihan di Pemilu 2024

"Mari kita songsong Pemilu dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan negara kita akan lebih maju dan maju lagi ke depan, sehingga Insya Allah bisa menuju negara yang baik," ucap Mahfud.

Mahfud menegaskan, sudah menjadi kewajiban setiap orang untuk memberikan suaranya pada Pemilu. Dia mengajak masyarakat untuk memilih calon pemimpin yang sesuai dengan bisikan hati nurani.

"Tentang siapa yang layak dipilih, siapa yang tidak layak dipilih, siapa yang agak layak dipilih itu semua ada di pertimbangkan pemilih sendiri," ujarnya.