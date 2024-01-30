Sholawat Persatuan di Bogor, Mahfud MD Doakan Indonesia Dapat Pemimpin yang Jujur

JAKARTA - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri Selawat Persatuan Indonesia bersama Habib Syekh bin Abdul Qodir Assegaf di Lapangan Panahan Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar), Senin (29/1/2024).

Mahfud didampingi Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi dan sejumlah ulama seperti KH Majazi, KH Ade, Ustadz Adrian Maulana Al Bantani, hingga KH Asep melantunkan selawat bersama ribuan jemaah yang hadir.

Dalam kesempatan itu, Mahfud menyampaikan doa tertulusnya untuk kebaikan bangsa. Mahfud mendoakan Indonesia agar makin maju kini dan nanti.

“Mudah-mudahan negara kita menjadi lebih maju dan maju lagi ke depan sehingga insya Allah bisa menuju negara Indonesia sebagai baldatun, tayyibatun, warabbun ghofur,” tutur Mahfud dalam sambutannya.

Kemudian Mahfud juga berpesan kepada seluruh jemaah yang hadir untuk selalu menjaga kerukunan dan kedamaian. Terlebih menjelang Pemilu 2024 bulan Februari mendatang.

Di sela pesannya, Mahfud turut mendoakan Indonesia mendapatkan pemimpin yang menenangkan dan sayang kepada rakyatnya di pemerintahan selanjutnya.