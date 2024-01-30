Ribuan Warga Sholawat Persatuan Indonesia Bareng Mahfud MD, Habib Syech dan TGB di Bogor

BOGOR - Calon Wakil Presiden (capres) nomor urut 03, Mahfud MD menggadiri Sholawat Persatuan Indonesia di Lapangan Panahan Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Senin (29/1/2024).

Dalam sambutannya, Mahfud mengatakan, kegiatan seperti sholawatan bersama jadi sangat penting jelang Pemilu 2024. Sebab, persatuan Indonesia harus selalu terjaga.

"Kita berkumpul di sini untuk sholawatan persatuan, ini jadi penting sholawat dalam persatuan karena tiga minggu lagi kita akan ada pemilu, baik legislatif maupun pemilu Presiden dan Wakil Presiden," kata Mahfud dalam keterangannya dikutip, Selasa (30/1/2024).

Mahfud mengajak Syekhermania maupun seluruh rakyat Indonesia menyongsong Pemilu 2024 dengan sebaik-baiknya. Jadi, dengan hati yang tulus memilih pemimpin