Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Agenda Lengkap Kegiatan Kampanye Ganjar Pranowo-Mahfud MD Hari Ini

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |08:02 WIB
Agenda Lengkap Kegiatan Kampanye Ganjar Pranowo-Mahfud MD Hari Ini
Ganjar Pranowo kampanye di Bandung (Foto: TPN Ganjar-Mahfud)
A
A
A

JAKARTA – Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud melakukan safari politik ke sejumlah daerah di Tanah Air, pada hari ke-64 Kampanye Pilpres 2024, Selasa (30/1/2024).

Agenda kegiatan Capres-Cawapres Nomor Urut 3, yang dikeluarkan Tim Media TPN Ganjar-Mahfud menyebutkan, bahwa Ganjar akan beraktivitas di Banda Neira di Provinsi Maluku, Makassar (Sulawesi Selatan), dan Malang (Jawa Timur).

Sementara itu, Mahfud akan bersilaturahmi dengan para kiai dan santri di sejumlah Pondok Pesantren di Cirebon, Jawa Barat.

 BACA JUGA:

Disebutkan bahwa Ganjar akan mengawali safari politiknya di Banda Neira pada pukul 07.45 Waktu Indonesia Timur (WIT). Ganjar akan menemui sekaligus berdialog dengan kalangan petani, nelayan, pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), tokoh masyarakat, dan perwakilan tokoh agama di Pasar Rakyat Banda Neira.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement