Agenda Lengkap Kegiatan Kampanye Ganjar Pranowo-Mahfud MD Hari Ini

JAKARTA – Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud melakukan safari politik ke sejumlah daerah di Tanah Air, pada hari ke-64 Kampanye Pilpres 2024, Selasa (30/1/2024).

Agenda kegiatan Capres-Cawapres Nomor Urut 3, yang dikeluarkan Tim Media TPN Ganjar-Mahfud menyebutkan, bahwa Ganjar akan beraktivitas di Banda Neira di Provinsi Maluku, Makassar (Sulawesi Selatan), dan Malang (Jawa Timur).

Sementara itu, Mahfud akan bersilaturahmi dengan para kiai dan santri di sejumlah Pondok Pesantren di Cirebon, Jawa Barat.

Disebutkan bahwa Ganjar akan mengawali safari politiknya di Banda Neira pada pukul 07.45 Waktu Indonesia Timur (WIT). Ganjar akan menemui sekaligus berdialog dengan kalangan petani, nelayan, pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), tokoh masyarakat, dan perwakilan tokoh agama di Pasar Rakyat Banda Neira.