INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Istana soal Wacana Pertemuan Jokowi, Megawati dan Surya Paloh : Tinggal Menunggu Waktunya

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |08:22 WIB
Istana soal Wacana Pertemuan Jokowi, Megawati dan Surya Paloh : Tinggal Menunggu Waktunya
Presiden Jokowi dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri (Instagram Puan Maharani)
A
A
A

JAKARTA - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) terbuka untuk bertemu dengan tokoh-tokoh termasuk ketua umum partai politik.

Hal tersebut menanggapi perihal kabar wacana pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh jelang Pilpres 2024.

"Presiden kan selalu terbuka untuk bertemu dengan siapa saja, tokoh tokoh politik, tokoh tokoh bangsa. Sangat terbuka beliau tinggal menunggu momentum waktunya," kata Ari dalam keterangannya dikutip Selasa (30/1/2024).

