Momen Hary Tanoesoedibjo, Liliana dan Siti Atikoh Lesehan di Kediaman KH Musthofa Aqil Siroj

CIREBON - Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo mengunjungi Pondok Pesantren Khas Kempek, Gempol, Cirebon, Jawa Barat, Selasa (30/1/2024).

Hary Tanoe bersama Liliana Tanoesoedibjo turut mendampingi istri capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti. Mereka disambut pengasuh Ponpes Khas Kempek, KH Musthofa Aqil Siroj.

Kiai Musthofa Aqil Siroj menjamu para tamunya itu dengan sederet makanan. Mereka pun duduk lesehan santai penuh keakraban di lantai.

Suasana hangat dan akrab terlihat, berbincang dengan istri Kyai Musthofa dan Atikoh, sembari sesekali melempar senyum ke para petinggi ponpes lainnya.