Ganjar Takjub Lihat Langsung Keindahan Gunung Banda Neira yang Gambarnya Ada di Uang Rp1.000

JAKARTA - Ganjar Pranowo sedang berada di Pulau Banda Neira di Kabupaten Maluku Tengah, Selasa (30/1/2024) pagi. Calon presiden nomor urut 3 ini turut bertandang ke Pelabuhan Lamani.

Pelabuhan kecil ini terletak di pusat Kecamatan Banda Neira. Pelabuhan Lamani menyajikan pemandangan indah karena langsung menghadap Gunung Api Banda Neira yang gambarnya ada di uang kertas pecahan Rp1.000.

Ganjar menunjukan Ganjar memperlihatkan gambar di uang Rp.1000 yang berupa Gunung Api Banda dari Benteng Belgica.

BACA JUGA:

"Jadi sekarang kita di Banda Neira, persis di uang Rp1.000 ada gunung, gunungnya ini sebenarnya bukan gunung besar, ini gunungnya kecil," tutur Ganjar.

Saat itu, Ganjar berkata bahwa pemandangan Gunung Api Banda Neira yang ada di dalam uang kertas Rp1.000 itu ada di depan matanya. Ia pun merasa takjub akan keindahan pemandangan tersebut.

"Dan gunung itu sekarang ada di depan saya, persis. Hehehe. Waduh indah sekali," ucap Ganjar.

(Salman Mardira)