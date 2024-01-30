Kunjungi Ponpes Khas Kempek, Hary Tanoe Ceritakan Kehebatan Siti Atikoh ke KH Musthofa Aqil Siroj

Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo foto bersama saat berkunjung ke Ponpes Khas Kempek Cirebon (Foto: MPI)

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menceritakan soal kehebatan istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh kepada pengasuh Pondok Pesantren Khas Kempek Cirebon, KH Muhammad Musthofa Aqil Siroj.

Bahkan, Hary Tanoe juga menjelaskan soal Siti Atikoh yang mampu lari marathon samai jarak hingga 42 kilometer.

Hal itu disampaikan Hary Tanoe saat berkunjung ke Pondok Pesantren Khas Kempek, di Gempol, Cirebon, Jawa Barat, Selasa (30/1/2024). Hary Tanoe bersama Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo turut mendampingi Siti Atikoh bersua dengan KH Musthofa Aqil Siroj.

"Pak Kiai, ibu (Atikoh) marathon 42 kilometer bisa," ucap Hary Tanoe sambil menujuk Atikoh saat mengikuti agenda silahturahmi dan mengunjungi Pondok Pesantren Khas Kempek.

KH. Muhammad Musthofa Aqiel Siroj pun terpana dengan kehebatan itu. Atikoh pun merespons dengan tertawa sambil membungkuk badannya.