Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Kagum Akan Sekolah Pribumi Milik Bung Hatta di Rumah Pengasingan Banda Neira

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |13:57 WIB
Ganjar Pranowo Kagum Akan Sekolah Pribumi Milik Bung Hatta di Rumah Pengasingan Banda Neira
A
A
A

AMBON - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo mengunjungi Pulau Banda Neira di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Selasa (30/1/2024) pagi. Pada kesempatan itu, Ganjar turut mengunjungi rumah pengasingan Mohammad Hatta atau yang akrab disapa Bung Hatta.

Setibanya di rumah dengan pagar bercorak warna kuning itu, Ganjar langsung memasuki area ruang depan. Di sana, ia melihat satu per satu foto Bung Hatta yang terpampang di dinding bewarna putih.

Kemudian, Ganjar langsung masuk pada area tengah yang terbuka. Di situ, Ganjar melihat kamar Bung Hatta yang di dalamnya terdapat satu buah kasur lengkap ditutupi kelambu.

Setelah itu, Ganjar beranjak ke paviliun satunya lagi. Di paviliun itu, terdapat tujuh pasang meja dan bangku. Pada sisi lainnya, terdapat papan tulis bewarna hitam.

Tempat itu, digunakan Bung Hatta untuk mengajar sekolah bagi anak-anak pribumi setiap sore pada era kolonialisme Belanda.

Di situ, Ganjar kagum akan perjuangan Bung Hatta. Menurutnya, perjuangan itu yang membuat Bung Hatta diasingkan ke Banda Neira.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement