Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Teken Keppres, Ubah Nomenklatur Isa Al Masih jadi Yesus Kristus pada Hari Libur Nasional

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |14:05 WIB
Jokowi Teken Keppres, Ubah Nomenklatur Isa Al Masih jadi Yesus Kristus pada Hari Libur Nasional
Presiden Jokowi (Foto: Biro Pers Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan mengenai perubahan nomenklatur Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus pada hari libur nasional.

Hal tersebut diatur dalam Keputusan Presiden nomor 8 tahun 2024 tentang hari-hari libur. Aturan tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada 29 Januari 2024.

Usai diterbitkannya Keppres tersebut maka penggunaan kata Isa Al Masih pada hari libur diubah menjadi Yesus Kristus. Diantaranya, hari libur Kelahiran Yesus Kristus, Wafat Yesus Kristus, Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah) dan Kenaikan Yesus Kristus.

"Bahwa pengaturan mengenai hari-hari libur saat ini tersebar di beberapa Keputusan Presiden sehingga perlu penyelarasan pengaturan tentang hari - hari libur," bunyi pertimbangan Keppres tersebut.

Dalam Diktum Kesatu Keppres tersebut, ditetapkan 16 hari-hari libur nasional diantaranya:

1. 1 Januari Tahun Baru Masehi

2. 1 Muharram Tahun Baru Islam Hijriah

3. Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW

4. Idul Fitri (dua hari)

5. Idul Adha

6. Maulid Nabi Muhammad SAW

7. Kelahiran Yesus Kristus

8. Wafat Yesus Kristus

9. Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)

10. Kenaikan Yesus Kristus

11. Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka)

12. Hari Raya Waisak

13. Tahun Baru Imlek

14. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus

15. Hari Lahir Pancasila 1 Juni dan

16.Hari Buruh Internasional 1 Mei

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182046//jokowi-h7KD_large.jpg
Jokowi Belum Berkomentar Terkait Roy Suryo Cs sebagai Tersangka Fitnah Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180695//projo-YskR_large.jpg
Absen di Kongres III Projo, Lewat Video Jokowi Minta Relawan Jaga Semangat dan Persaudaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/470/3178931//rumah_jokowi-vBAY_large.png
4 Fakta Rumah Pensiun Jokowi Seluas 12.000 Meter Persegi hingga Dapat Rp30 Juta per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3178988//bonatua-kYHl_large.jpg
Bonatua Silalahi Akhirnya Terima Salinan Ijazah Jokowi Terlegalisir dari KPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/470/3178914//jokowi-jQmG_large.jpg
Rumah Pensiun Jokowi Luas 12.000 Meter Persegi Hampir Rampung, Dapat Uang Pensiunan Rp30 Juta per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175859//wapres-SPEy_large.jpg
Respon Wapres Gibran Usai Roy Suryo dan Dr Tifa Ziarah ke Makam Kakek Neneknya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement