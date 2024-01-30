Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Makan Bakso Bersama Prabowo, TPM Ganjar-Mahfud Minta Jokowi untuk Segera Bertaubat!

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |14:10 WIB
Jokowi Makan Bakso Bersama Prabowo, TPM Ganjar-Mahfud Minta Jokowi untuk Segera Bertaubat!
Wakil Deputi Generasi Y dan Z TPM Ganjar-Mahfud, Achyar Al Rasyid (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Deputi II Generasi Y & Z Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud / Wakil Ketua Tim Pemenangan Muda (TPM) Ganjar-Mahfud, Achyar Al Rasyid mengungkapkan, pandangannya terkait fenomena Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang kerap bertemu, dan beraktivitas dengan kubu pendukung Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Prabowo - Gibran.

“Saat ini kita masyarakat Indonesia sedang dipertontonkan fenomena politik yang paling memilukan sepanjang berdirinya bangsa ini, dimana seorang Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara terang-terangan, dan jelas berpihak mendukung salah satu calon peserta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dan ini baru pertama terjadi selama bangsa ini berdiri," tegas Achyar Al Rasyid, dalam keterangannya, Selasa (30/1/2024).

Achyar yang merupakan Koordinator Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia 2022-2023, merasa sikap Jokowi ini tidak sesuai dengan ungkapannya yang dahulu mengatakan akan berlaku netral, kemudian muncul fenomena Presiden cawe-cawe, dan terakhir Presiden boleh kampanye.

"Jangan kan masyarakat awam, kita saja seorang yang sering mengikuti isu politik merasa heran dengan sikap Presiden kita, kalau bahasa anak sekarang 'Apa Boleh gak sekonsisten ini ?', ujar Kandidat Ph.D, Urban Planning, Tianjin University, Tiongkok ini.

Wakil Deputi II Generasi Y & Z TPN Ganjar-Mahfud ini juga mengatakan, bahwa sikap Jokowi justru membuat instabilitas politik dalam negeri.

“Menurut saya dengan sikap Presiden yang dirasa memihak ini bisa berdampak terhadap stabilitas politik, hal ini bisa dilihat dari yang terdekat dimana lingkaran Menteri di Kabinet Indonesia Maju yang mulai terpecah-pecah arah dukungan dan saling memperlihatkan dukungan terhadap salah-satu kandidat Capres-Cawapres RI 2024-2029, kemudian arah dukungan di tingakat Pimpinan Daerah, banyaknya ditemukan Aparatur Sipil Negara mulai diarahkan dan terakhir adalah Netralitas TNI dan Polri. Justru ini membuat situasi tidak stabil, civil society pasti akan banyak bersuara. Ini lah resiko akibat ulah Preaiden yang tidak netral, Presiden yang cawe-cawe," ujar Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama, Cirebon ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139976//megawati-URJd_large.jpg
Ganjar Terima Pesan Khusus dari Megawati, Apa Saja?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement