Jokowi Makan Bakso Bersama Prabowo, TPM Ganjar-Mahfud Minta Jokowi untuk Segera Bertaubat!

JAKARTA - Wakil Deputi II Generasi Y & Z Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud / Wakil Ketua Tim Pemenangan Muda (TPM) Ganjar-Mahfud, Achyar Al Rasyid mengungkapkan, pandangannya terkait fenomena Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang kerap bertemu, dan beraktivitas dengan kubu pendukung Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Prabowo - Gibran.

“Saat ini kita masyarakat Indonesia sedang dipertontonkan fenomena politik yang paling memilukan sepanjang berdirinya bangsa ini, dimana seorang Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara terang-terangan, dan jelas berpihak mendukung salah satu calon peserta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dan ini baru pertama terjadi selama bangsa ini berdiri," tegas Achyar Al Rasyid, dalam keterangannya, Selasa (30/1/2024).

Achyar yang merupakan Koordinator Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia 2022-2023, merasa sikap Jokowi ini tidak sesuai dengan ungkapannya yang dahulu mengatakan akan berlaku netral, kemudian muncul fenomena Presiden cawe-cawe, dan terakhir Presiden boleh kampanye.

"Jangan kan masyarakat awam, kita saja seorang yang sering mengikuti isu politik merasa heran dengan sikap Presiden kita, kalau bahasa anak sekarang 'Apa Boleh gak sekonsisten ini ?', ujar Kandidat Ph.D, Urban Planning, Tianjin University, Tiongkok ini.

Wakil Deputi II Generasi Y & Z TPN Ganjar-Mahfud ini juga mengatakan, bahwa sikap Jokowi justru membuat instabilitas politik dalam negeri.

“Menurut saya dengan sikap Presiden yang dirasa memihak ini bisa berdampak terhadap stabilitas politik, hal ini bisa dilihat dari yang terdekat dimana lingkaran Menteri di Kabinet Indonesia Maju yang mulai terpecah-pecah arah dukungan dan saling memperlihatkan dukungan terhadap salah-satu kandidat Capres-Cawapres RI 2024-2029, kemudian arah dukungan di tingakat Pimpinan Daerah, banyaknya ditemukan Aparatur Sipil Negara mulai diarahkan dan terakhir adalah Netralitas TNI dan Polri. Justru ini membuat situasi tidak stabil, civil society pasti akan banyak bersuara. Ini lah resiko akibat ulah Preaiden yang tidak netral, Presiden yang cawe-cawe," ujar Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama, Cirebon ini.