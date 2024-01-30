Hary Tanoesoedibjo Beri Puskestren di Ponpes KHAS Kempek Cirebon

CIREBON - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menyerahkan bantuan Pusat Kesehatan Pesantran (Puskestren) ke Ponpes KHAS Kempek, Jalan Tunggal Pegagan, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat. Dia berharap Pukestrn tersebut dapat bermanfaat bagi umat.

Hal itu disampaikan Hary Tanoesoedibjo saat memberikan pidato sambutan dalam acara Seminar Nasional Kesehatan Remaja Putri yang yang dihadiri ribuan santriwati. Dalam seminar tersebut, istri calon presiden Ganjar Pranowo Siti Atikoh menjadi pembicara.

Hari ini ada tema seminar nasional oleh Ibu Atikoh temanya kesehatan remaja putri. Nanti kami juga akan menyerahkan (Puskestren) pusat kesehatan pesatren besar," kata Hary Tanoesoedibjo di lokasi, Selasa (30/1/2024).

Hary Tanoesoedibjo menjelaskan bahwa Puskestren tersebut nantinya akan menjadi seprti klinik berjalan. Tempat kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat khususnya keluarga besar Pondok Pesantren KHAS Kempek.