HOME NEWS NASIONAL

Resmikan Puskestren di KHAS Kempek, Hary Tanoe: Warga Pesantren Harus Kuat Fisiknya

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |14:41 WIB
Resmikan Puskestren di KHAS Kempek, Hary Tanoe: Warga Pesantren Harus Kuat Fisiknya
A
A
A

CIREBON - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo meresmikan Pusat Kesehatan Pesantren (Puskestren) di kawasan Ponpes KHAS Kempek di Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Selasa (30/1).

Secara simbolis, Hary Tanoe memotong pita sebagai tanda pembukaan tempat kesehatan bagi masyarakat pesantren dan warga sekitar. Puskestren dibuat untuk membantu dan mendukung kesehatan para santriwan-santriwati.

Hary didampingi oleh Istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, Ketum DPP Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo, dan Pengasuh Ponpes KHAS Kempek, Kyai Muh Musthofa Aqil Siroj. Sejumlah anggota Perindo, dan petinggi ponpes lain juga ikut hadir dalam acara.

"Warga pesantren harus sehat fisiknya, sehat mentalnya, dan sehat rohaninya. Harapan saya ini akan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Cirebon, khususnya di Pondok Pesantren Kempek," kata Hary saat ditemui MNC Portal Indonesia (MPI) usai peresmian, Selasa (30/1).

Adapun Puskestren ini berada di bawah naungan Yayasan Wasantara, yakni Wawasan Kebangsaan Nusantara, yang merupakan yayasan yang didirikan Hary Tanoe bersama KH Said Aqil Siroj.

Hary menuturkan Puskestren ini bersifat mobile yang dapat dipindah sesuai kebutuhan kesehatan masyarakat pesantren.

Terdapat 3 ruangan untuk pemeriksaan yang sifatnya tidak rawat inap, juga untuk rawat inap sementara.

"Jadi di pisah-pisah tiga. Ada AC, dan sebagainya. Semoga bisa jadi role model juga di tempat-tempat lain," papar Hary.

Hary memastikan Partai Perindo merupakan partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang, untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

Telusuri berita news lainnya
