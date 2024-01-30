Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Podcast Aksi Nyata: Caleg Perindo Dorong Kolaborasi Pulihkan Masalah Ekonomi Pasca Covid-19

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |18:32 WIB
JAKARTA - Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kota Tangerang Selatan Dapil 6 Partai Perindo, Kasidin mendorong kolaborasi semua pihak untuk memulihkan masalah ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang efeknya masih berkepanjangan.

“Masalah ekonomi ya akibat Covid yang berkepanjangan yang belum pulih benar ya kan. Pada hakikatnya memang membutuhkan kolaborasi gitu ya,” ungkap Kasidin dalam Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia dengan tema Mewujudkan Kesetaraan Pelayanan Publik menuju Indonesia Unggul dan Sejahtera secara virtual, Selasa (30/1/2024).

Selain itu, Kasidin mengungkapkan masih banyak keluhan terhadap pelayanan BPJS Kesehatan khususnya di Kota Tangerang Selatan yang masuk Dapilnya. “Keluhan masyarakat Tangsel yang utama itu kebanyakan pelayanan masyarakat yang terkait BPJS.”

Kasidin menjelaskan banyak masyarakat yang gagap teknologi terhadap pelayanan BPJS Kesehatan saat ini. Sehingga, katanya perlu ada sosialisasi yang masif terkait pelayanan BPJS Kesehatan. “Banyak yang masyarakat yang belum masyarakat apa yang belum memahami teknologi gitu kan.”

“Jadi keluhan BPJS itu melalui online itu mulai dari online pendaftaran apa cara-caranya perlu disosialisasikan lagi melalui media elektronik maupun ada sosialisasi ke masyarakat baik penyampaian di tingkat Kelurahan RT gitu kan,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
