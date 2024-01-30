Caleg Partai Perindo: Jangan Ada Lagi Diskriminasi Masuk Sekolah

JAKARTA - Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kota Tangerang Selatan Dapil 6 Partai Perindo, Kasidin ingin mewujudkan kesetaraan, salah satunya tak ada diskriminasi bagi kelompok disabilitas untuk mengenyam pendidikan atau masuk sekolah.

“Harus ada pemberian persentase untuk seperti untuk masuk sekolah ya, tidak ada diskriminasi untuk masuk di perguruan tinggi, yang kuliah maupun di sekolah SMP, SMA,” kata Kasidin pada Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia dengan tema Mewujudkan Kesetaraan Pelayanan Publik menuju Indonesia Unggul dan Sejahtera, Selasa (30/1/2024).

Kasidin pun mendorong agar semua pihak bisa memberikan kesetaraan akses terhadap kelompok seperti disabilitas khususnya dalam pendidikan. Sehingga, kelompok disabilitas tidak merasa dibully atau menjadi kelompok yang diintimidasi karena ingin mendapatkan haknya untuk sekolah.

Oleh karena itu, Kasidin meminta agar dibentuk suatu lembaga seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bisa menampung secara khusus bagi kelompok disabilitas.

“Sejauh ini, gimana tidak ada lagi yang merasa di-bully atau merasa di apa disabilitas itu merasa minder gitu ya, minder. Harus ada yang ada badan yang mendorong mereka untuk semangat. Seperti LSM apa gitu mendorong mereka supaya punya semangat gitu sih,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kasidin memastikan jika terpilih menjadi Caleg Dapil 6 Kota Tangerang Selatan akan memperjuangkan menjadi keluhan masyarakat. “Akan saya bantu memfasilitasi, menjembatani, keluhan masyarakat dengan pemerintah di bidang apa yang dia keluhkan.”