Ketum Perindo Hary Tanoe Buka Puskestren di YLPI Pesantren Buntet Cirebon, Tampung Keluhan Kesehatan Santri

CIREBON - Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo meresmikan Pusat Kesehatan Pesantren (Puskestren) di Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Pondok Pesantren Buntet, Mertapada Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Selasa (30/1).

Pemotongan seutas pita menjadi simbol pembukaan tempat yang dapat menampung keluhan kesehatan warga pesantren dan masyarakat sekitar.

Hary memotong pita didampingi istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, Ketum DPP Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo, dan Kiai Ponpes Buntet, KH Moh Farid MZ.

Hadir juga sejumlah kiai sesepuh seperti KH Tajudin Zen, KH Ahmad Mursydin, KH Hasan Kriyank, KH Anis Mansyur, KH Supri, KH Arif Yaskur, KH Kholkd Albaltol, KH Faiz Hamka, dan Ketua YLPI, KH Salman Al Farisi, serta sejumlah Nyai Ponpes Buntet.

"Ini merupakan bagian dari kerja pelayanan yang kami lakukan kepada masyarakat, khususnya di lingkungan pesantren," kata Hary setelah selesai peresmian, Selasa (30/1).

Hary menegaskan bahwa Perindo mendukung masyarakat yang sulit mendapatkan akses kesehatan. Ini sesuai visi misi dan program kerja Capres-Cawapres Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

Siti Atikoh mengapresiasi langkah Partai Perindo dalam program pelayanan kesehatan. Baginya, ini berkontribusi vital demi mendukung kesehatan masyarakat pesantren.

"Tentu kita mengapresiasi Partai Perindo dan Pak Hary Tanoe atas dedikasi pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Ini sejalan dengan program kerja Ganjar-Mahfud," kata Atikoh.

Adapun Puskestren ini berada di bawah naungan Yayasan Wasantara, yakni Warga Bangsa Nusantara, yang merupakan yayasan yang didirikan Hary Tanoe bersama KH Said Aqil Siroj.