HOME NEWS NASIONAL

TPN Ganjar-Mahfud Ungkap Ada Indikasi Upaya untuk Halangi Massa Hadiri Konser Salam Metal di GBK

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |18:50 WIB
TPN Ganjar-Mahfud Ungkap Ada Indikasi Upaya untuk Halangi Massa Hadiri Konser Salam Metal di GBK
Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Andi Gani Nena Wea (foto: MPI/Arif Julianto)
A
A
A

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menyebut ada indikasi upaya untuk menghalangi ribuan massa pendukung, hingga simpatisan pasangan Ganjar-Mahfud untuk hadir dalam acara Konser Salam Metal yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 3 Februari 2024 mendatang.

Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Andi Gani Nena Wea mengungkap, bahwa sejak tadi malam, teman-teman dari buruh mengalami kesulitan untuk mendapatkan transportasi bus untuk dipakai menuju GBK. Dia mengatakan bahwa kesulitan akses ini turut dirasakan oleh pendukung pasangan AMIN.

"Dan ternyata hal ini dialami oleh kami 03, teman-teman buruh di Tangerang, Bekasi dan Bogor, mulai tadi malam kesulitan menghubungi PO-PO bis untuk berangkat ke GBK. Kami tidak mengerti apa ini sistematis, apakah disengaja, kami sedang cek," kata Andi Gani dalam jumpa persnya di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).

Pria yang juga menjabat sebagai Presiden KSPSI ini menyampaikan bahwa sore ini, dirinya akan rapat langsung bersama teman-teman buruh. Rapat ini digelar dalam rangka untuk mengetahui penyebab dari kesulitan tersebut.

