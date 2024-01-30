Konser Salam Metal Bagian dari Kampanye Akbar, Adian: Jangan Ada Pihak yang Coba Halangi Perintah Negara!

JAKARTA - Wakil Ketua Deputi Kinetik Teritorial TPN Ganjar-Mahfud, Adian Napitupulu mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba untuk menghalangi konser Salam Metal yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 3 Februari mendatang. Menurutnya, ini bagian dari kampanye akbar yang dilakukan pasangan Ganjar-Mahfud.

Hal ini dikatakan Adian menyusul adanya upaya-upaya yang mencoba menghalangi ribuan massa datang ke GBK. Salah satunya, dengan sulitnya akses untuk menggunakan transportasi bis yang akan dipakai massa dari sejumlah penjuru wilayah.

"Acara kumpul-kumpul yang bagian dari kampanye ini adalah perintah negara, keputusan negara. Jadi tidak boleh ada satu pihak pun yang coba menghalang-halangi segala malam cara kita untuk melaksanakan perintah negara untuk berkampanye," kata Adian dalam jumpa persnya di media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Tak hanya menjadi perintah negara, kata dia, konser Salam Metal ini juga merupakan bagian dari kehendak rakyat. Banyak Rakyat yang menyatakan dukungannya kepada pasangan Ganjar-Mahfud untuk berkumpul di Pusat Ibu Kota Negara.