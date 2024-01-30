Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ada Indikasi Penghalangan Massa Menuju Konser Metal, Ribuan Buruh Nyatakan Siap Konvoi Motor

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |19:57 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Andi Gani Nena Wea menyebut bahwa ribuan buruh pendukung Ganjar-Mahfud bersiap untuk konvoi menggunakan motor menuju Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), tempat digelarnya Konser Salam Metal pada 3 Februari mendatang.

"Saya pastikan, kalo ada oknum yang menghalangi keberangkatan pendukung Ganjar-Mahfud ke GBK, kami dari kelompok buruh akan berangkat menggunakan motor," tegas Andi dalam jumpa persnya di media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Peeusat, Selasa (30/1/2024).

Presiden KSPSI ini menyatakan bahwa massa tetap akan melimpah ruah meskipun ada halangan-halangan. Hal ini kerap kali dilakukan oleh para buruh dalam beberapa kali kesempatan.

"Seperti saat demo besar Peringatan May Day, buruh akan tetap datang dengan cara apapun untuk bisa sampai ke GBK. Sulit sekali untuk menghubungi PO-PO bus. Kami masih mencari bukti-bukti, apakah benar ada yang melakukan penghalangan terhadap pergerakan ribuan pendukung Ganjar-Mahfud ke GBK Sabtu nanti,” ujarnya.

Sementara, Wakil Deputi Kinetik Teritorial TPN Adian Napitupulu menambahkan, jika penggunaan bus dipersulit, para pendukung Ganjar-Mahfud akan memakai sarana lain, seperti motor, sepeda, kereta api, hingga jalan kaki.

Halaman:
1 2
      
