HOME NEWS NASIONAL

Hakim Kabulkan Gugatan Praperadilan Eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |20:01 WIB
Hakim Kabulkan Gugatan Praperadilan Eks Wamenkumham Eddy Hiariej
Sidang Praperadilan Eks Wamenkumaham Eddy (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Hakim tunggal Estiono mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Eks Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej pada Selasa (30/1/2024) ini. Eddy pun memenangkap gugatan praperadilannya tersebut.

"Hakim sampai pada kesimpulan, penetapan tersangka tak sah dan tak mempunyai kekuatan hukum," ujar hakim tunggal Estiono di persidangan, Selasa (30/1/2024).

Hakim menilai, tidak sahnya penetepan Eddy sebagai tersangka lantaran KPK tak memiliki bukti yang cukup. Maka itu, tidak sahnya penetapan tersangka terhadap Eddy membuat penetepan tersebut tak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

"Menimbang oleh karena penetapan tersangka dinyatakan tidak sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat," katanya.

Adapun gugatan praperadilan sah tidaknya penetapan tersangka Eddy oleh KPK diajukan lantaran kubu Eddy menilai penetapan tersangka Eddy tak sesuai dengan aturan yang berlaku.

(Awaludin)

      
