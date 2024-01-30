TPN Ganjar-Mahfud Kesulitan Dapat Bus untuk Angkut Massa ke GBK Saat Konser Salam M3tal

JAKARTA - Konser Salam M3tal 03 Menang Total yang dimeriahkan oleh grup band legendaris Slank akan diselenggarakan di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan pada 3 Februari 2024 mendatang.

Jelang konser, Wakil Ketua Umum TPN Ganjar-Mahfud Andi Gani mengungkap bahwa dirinya dan tim kesulitan mendapatkan bus untuk mengangkut massa dari luar Jakarta. Peristiwa serupa ternyata juga sempat dialami oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies-Muhaimin.

"Teman-teman 01 seperti diumumkan untuk kampanye di JIS mereka kesulitan untuk mendapatkan bis bahkan mendapatkan pembatalan dan ternyata, hal ini dialami oleh kami, teman-teman buruh di Tangerang, Bekasi, dan Bogor, mulai kesulitan menghubungi PO-PO bus untuk berangkat ke GBK," kata Andi di Media Center TPN Ganjar-Mahfud di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).

Andi mengungkap bahwa saat ini pihaknya tengah mengusut lebih lanjut serta mengumpulkan bukti terkait kejadian itu.

"Kami tidak mengerti apakah ini sistematis, apakah disengaja, kami sedang ngecek. Kami akan cari bukti-bukti dulu tidak bisa menuduh satu pihak pun sebelum kami mendapatkan bukti pasti," sambungnya.

Andi juga menegaskan bahwa peristiwa ini tak menyurutkan niat massa terutama kelompok buruh untuk berkumpul di GBK. Bahkan, mereka rela menggunakan motor demi meramaikan Konser Salam M3tal serta mendukung Ganjar-Mahfud.