Hadiri Sholawat Persatuan Indonesia, Caleg Partai Perindo Harap Bawa Kedamaian untuk Masyarakat

BOGOR - Para calon anggota legislatif (caleg) Partai Perindo berharap Sholawat Persatuan Indonesia membawa kedamaian untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Bogor. Terutama suhu perpolitikan di Indonesia pada Pemilu 2024 sedang memanas.

Hal itu dikatakan caleg DPR RI Jabar V Partai Perindo Tama S. Langkun usai menghadiri Sholawat Persatuan Indonesia di Lapangan Panahan Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (29/1/2024).

BACA JUGA:

"Harapan kami tentu ada beberapa hal, yang pertama kita pengen politik ini menjadi damai karena kita tahu sekarang suhu sedang memanas orang saling melaporkan, orang saling menghina. Nah itu kita gak mau terjadi," ucap Tama, kepada wartawan.

Sehingga, melalui Sholawat Persatuan Indonesia mengajak masyarakat menjaga persatuan. Yang mana, semuanya merupakan teman dan keluarga.

"Makanya itu kita di Kabupaten Bogor mengajak semua untuk sama-sama menjaga persatuan dan ingat bahwa kita adalah teman, kita adalah keluarga itu yang kita ingin tanamkan hari ini," ungkapnya.

BACA JUGA:

Selain itu, Sholawat Persatuan Indonesia juga sebagai salah satu langkah mengisi ketenangan. Tidak semua harus selalu mengenai politik tetapi perlu kedamaian.

"Tentu kita juga sangat haus pengetahuan, sangat haus sama pencerahan yang kemudian juga ini adalah upaya untuk mengisi ketenangan. Jadi gak melulu soal politik yang keras saling bersinggungan tapi kita juga hadir dengan cara yang damai," tuturnya.