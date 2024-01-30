Waspada! Hujan Terjadi Merata di Jakarta Sejak Pagi, pada Malam Hari Disertai Petir

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, pada hari ini, Selasa (30/1/2024). Hujan diperkirakan bakal mengguyur di seluruh wilayah Ibu Kota.

Hujan terjadi merata di seluruh wilayah DKI Jakarta pada pagi hari. Rinciannya, hujan ringan terjadi di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Sedangkan Kepulauan Seribu hujan sedang.

Pada siang hari, hujan ringan terjadi di Jakbar, Jaksel dan Jaktim. Sedangkan wilayah lainnya berawan.

Masyarakat perlu waspada karena pada malam hari, BMKG memprediksi akan turun hujan disertai petir di Jakbar, Jakpus, Jaktim, Jakut dan Kepulauan Seribu. Hanya Jaksel yang berawan.

Adapun suhu berkisar antara 24 hingga 29 derajat celcius dengan kelembapan 85-95 persen.

