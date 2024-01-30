Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Waspada! Hujan Terjadi Merata di Jakarta Sejak Pagi, pada Malam Hari Disertai Petir

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |05:01 WIB
Waspada! Hujan Terjadi Merata di Jakarta Sejak Pagi, pada Malam Hari Disertai Petir
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, pada hari ini, Selasa (30/1/2024). Hujan diperkirakan bakal mengguyur di seluruh wilayah Ibu Kota.

Hujan terjadi merata di seluruh wilayah DKI Jakarta pada pagi hari. Rinciannya, hujan ringan terjadi di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Sedangkan Kepulauan Seribu hujan sedang.

 BACA JUGA:

Pada siang hari, hujan ringan terjadi di Jakbar, Jaksel dan Jaktim. Sedangkan wilayah lainnya berawan.

Masyarakat perlu waspada karena pada malam hari, BMKG memprediksi akan turun hujan disertai petir di Jakbar, Jakpus, Jaktim, Jakut dan Kepulauan Seribu. Hanya Jaksel yang berawan.

BACA JUGA:

BPBD DKI Imbau Warga Waspadai Cuaca Ekstrim Tiga Hari ke Depan 

Adapun suhu berkisar antara 24 hingga 29 derajat celcius dengan kelembapan 85-95 persen.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181660/hujan-KlBA_large.jpg
Ramalan Cuaca, Jakarta Diguyur Hujan Siang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181164/hujan-OMT0_large.jpg
Ramalan Cuaca, Jakarta Diguyur Hujan Siang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180933/cuaca-CXti_large.jpg
Waspada, Sejumlah Wilayah Jakarta Diguyur Hujan Ringan hingga Disertai Petir Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/338/3180776/hujan-vLFT_large.jpg
Cuaca Hari Ini, Jakarta Diprakirakan Diguyur Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180165/hujan-p3Pm_large.jpg
Cuaca Jakarta Bakal Diguyur Hujan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3179948/hujan-uo27_large.jpg
Ramalan Cuaca: Jakarta Hujan Petir Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement