Tabung Gas Elpiji di Bogor Meledak, Tiga Orang Luka-Luka

BOGOR - Tabung gas Elpiji 3 kilogram dari salah satu rumah warga di wilayah Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, meledak. Tiga orang dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka dalam kejadian ini.

Kapolsek Bogor Barat Kompol Sudar mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 17.30 WIB pada Senin 29 Januari 2024. Berawal ketika warga membeli tabung gas dari salah satu warung.

"Kemudian gas dipasang, saat dipasang ada kebocoran," kata Sudar, Selasa (30/1/2024).

Lalu, pemilik rumah kembali ke warung yang menjual tabung gas tersebut. Pemilik warung pun mendatangi rumah warga untuk melakukan pemeriksaan.

"Penjual datang dengan kondisi ruangan rumah kontrakan sudah bau gas. Selanjutnya penjual gas menyalakan lampu dan terjadi ledakan," jelasnya.