Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tabung Gas Elpiji di Bogor Meledak, Tiga Orang Luka-Luka

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |05:08 WIB
Tabung Gas Elpiji di Bogor Meledak, Tiga Orang Luka-Luka
Ledakan tabung gas di Bogor. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

BOGOR - Tabung gas Elpiji 3 kilogram dari salah satu rumah warga di wilayah Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, meledak. Tiga orang dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka dalam kejadian ini.

Kapolsek Bogor Barat Kompol Sudar mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 17.30 WIB pada Senin 29 Januari 2024. Berawal ketika warga membeli tabung gas dari salah satu warung.

BACA JUGA:

Korban Ledakan Gas di Medan Tewas, Identitasnya Belum Diketahui 

"Kemudian gas dipasang, saat dipasang ada kebocoran," kata Sudar, Selasa (30/1/2024).

Lalu, pemilik rumah kembali ke warung yang menjual tabung gas tersebut. Pemilik warung pun mendatangi rumah warga untuk melakukan pemeriksaan.

 BACA JUGA:

"Penjual datang dengan kondisi ruangan rumah kontrakan sudah bau gas. Selanjutnya penjual gas menyalakan lampu dan terjadi ledakan," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
bogor Tabung Gas Meledak Ledakan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182730/viral-e9zB_large.jpg
Polisi: Siswa Pelaku Peledakan Bom di Masjid SMAN 72 Tidak Anti-Islam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182679/viral-gsKP_large.jpg
Pelaku Ledakan Bom SMA 72 Dipindahkan ke RS Polri, Polisi Ungkap Fakta Mengejutkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182550/pramono-2ZpK_large.jpg
Pramono Dukung Rencana Presiden Prabowo Membatasi Game Online Pascaledakan di SMAN 72
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182548/ledakan-MCdy_large.jpg
Fakta Baru: Pelaku Peledakan SMAN 72 Jakarta Bawa 7 Peldak, 4 Meledak di Dua Lokasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182531/rano-VkhT_large.jpg
Pemprov DKI Evaluasi Standar Keamanan Sekolah Pascaledakan di SMAN 72 Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182518/ledakan-lhdH_large.jpg
Prioritaskan Tindakan Trauma Healing bila Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta Koban Bullying
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement