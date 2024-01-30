Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Periksa Kejiwaan Pelaku Pembakaran Masjid di Sunter Jaya

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |05:28 WIB
Polisi Periksa Kejiwaan Pelaku Pembakaran Masjid di Sunter Jaya
Pria terekam kamera membakar masjid. (Foto: Tangkapan layar/IG royalfirst)
JAKARTA - Viral video rekaman kamera pengintai (CCTV) seorang pria menyiram bensin dalam sebuah masjid dan kemudian melakukan pembakaran dengan menyalakan api di media sosial.

Diketahui masjid yang terbakar yakni Masjid Al Falah Sunter Jaya yang terjadi pada Rabu 24 Januari 2024 sekitar Pukul 19.00 WIB.

Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok Iptu Idris pelaku yang diamankan sedang menjalani pemeriksaan kejiwaan.

"Iya tadi setelah kita periksa kemudian kita bawa untuk diperiksa kejiwaannya," ujar Idris, beberapa waktu lalu.

Pelaku Pembakaran Bendera PDIP di Malang Ditetapkan Jadi Tersangka 

Sementara itu, Kapolsek Tanjung Priok, Kompol Nazirwan menjelaskan pelaku sudah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk diperiksa kejiwaannya.

"Sudah dibawa ke RS Polri," kata Nazirwan.

Terkait motif pelaku apakah karena ada dendam, mabuk, ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa) atau penyebab lainnya, Nazirwan menjelaskan pihaknya masih menyelidiki lebih lanjut.

