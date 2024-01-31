Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Waspada! Ini 3 Taktik Misinformasi yang Terjadi di Indonesia Jelang Pemilu

Widi Agustian , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |16:40 WIB
Waspada! Ini 3 Taktik Misinformasi yang Terjadi di Indonesia Jelang Pemilu
Waspadai Misinformasi Jelang Pemilu 2024
JAKARTA - Penelitian dari Moonshot, perusahaan partner Google yang berfokus mengatasi masalah sosial terkait bahaya yang mengancam di internet, menunjukkan bahwa ada 3 taktik misinformasi yang umum terjadi di Indonesia, yakni merusak reputasi, memancing emosi, dan manipulasi gambar dan video.

Hal ini menjadi hal yang harus diantisipasi jelang pemilihan umum (Pemilu). Seiring dengan tema misinformasi yang saat ini mendominasi dan kerap bermunculan, taktik-taktik ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan proses demokrasi pada pemilu mendatang.

Country Marketing Manager Google Indonesia Muriel Makarim mengungkapkan, pihaknya dan Jigsaw bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Moonshot, Safer Internet Lab (SAIL), dan Cek Fakta, September lalu meluncurkan sebuah inisiatif edukasi prebunking yang disebut #RecheckSebelumKegocek untuk membantu masyarakat Indonesia lebih dapat mendeteksi misinformasi.

Inisiatif ini telah dilakukan dan berhasil menjangkau 57 juta masyarakat Indonesia, dimana 74% diantaranya adalah kelompok usia Gen Z dan Millennials.

"Menariknya, Gen Z yang menonton video dari inisiatif ini dapat lebih mengenali manipulasi gambar dan video, dibandingkan oleh mereka yang tidak menonton," kata dia di kantornya, Rabu (31/1/2024).

Sementara itu, YouTube berkolaborasi dengan Think Policy dan What is Up Indonesia melalui kampanye #HitPause untuk mengingatkan masyarakat Indonesia tentang taktik-taktik yang harus dipahami untuk menghadapi misinformasi.

“Meningkatkan literasi digital dan memberdayakan masyarakat Indonesia dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengevaluasi informasi online merupakan bagian penting dalam mengatasi misinformasi,” ujar Muriel Makarim.

Google Trends menunjukkan bahwa setahun belakangan, masyarakat Indonesia semakin waspada terhadap misinformasi.

      
