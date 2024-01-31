Kampanye Bersama Mahfud MD, Yenny Wahid: Pilih Pemimpin yang Dekat dengan Rakyat dan Antikorupsi

LAMPUNG - Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid menghadiri dalam Kampanye Terbuka Ganjar-Mahfud di Way Jepara, Lampung Timur, Rabu (31/1/2024).

Kampanye ini juga turut dihadiri cawapres 03 Mahfud MD, TPD, dan partai pengusung serta ribuan pendukung.

Putri Gus Dur ini mengajak masyarakat Lampung untuk memilih pemimpin yang dekat dengan rakyat dan mau memberantas korupsi. Menurutnya, kriteria tersebut adanya di pasangan capres-cawapres 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Saat ini kata dia, Indonesia telah menjadi salah satu dari 20 negara paling maju di dunia. Namun, demikian masih banyak rakyat yang belum sejahtera.

"Kenapa? Karena korupsi masih merajalela. Karena itu, kedepan negara harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut sebagai peluru tak terkendali dalam memberantas korupsi yaitu sosok yang bernama Mahfud MD," kata Puteri Presiden ke-4 KH. Abdurrahman Wahid ini.

Direktur Wahid Foundation ini menjelaskan, Mahfud MD memiliki rekam jejak yang jelas terkait tidak maunya berkompromi dengan para koruptor. "Kalau pemerintahan kita bersih, kedepan kita akan jauh lebih sejahtera lagi," ungkapnya.

Yenny mengatakan, pasangan Ganjar-Mahfud merupakan sosok yang peduli dengan petani, nelayan, pondok pesantren dan santri, serta peduli dengan perempuan dan ibu-ibu sehingga dipastikan akan menurunkan harga sembako.

Ganjar ingin anak pesantren setara kesempatan untuk sukses d negara kita, Ganjar Mahfud ingin ibu rumah tangga tidak pusing karena harga sembako yang tidak terjangkau.