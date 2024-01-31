Ini Alasan Mahfud MD Mundur dari Kabinet Jokowi

JAKARTA – Alasan Mahfud MD mundur dari Kabinet Jokowi, akan dibahas lengkap dalam artikel kali ini. Mahfud MD resmi mundur dari Kabinet Indonesia Maju dengan mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebelumnya, Ganjar Pranowo juga mengaku telah berbincang dengan Mahfud dan menyarankan agar pasangannya mundur dari jabatan sebagai Menko Polhukam.

Karena akan terdapat potensi konflik kepentingan saat seorang capres atau cawapres masih tetap menduduki jabatan publik setingkat menteri, gubernur, dan bupati hingga wali kota. Saran itu juga disampaikan pada Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

“Saya ingin menjawab semua pertanyaan yang siang malam muncul sejak tanggal 23 Januari saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa membenarkan pak Ganjar Pranowo bahwa Paslon itu supaya mundur termasuk Pak Mahfud," kata Mahfud di Lampung secara virtual, pada Rabu (31/1/2024).

Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, tersebut juga telah mengemas seluruh barang pribadinya di Kantor Kemenko Polhukam dan juga rumah dinasnya.